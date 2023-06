Mbappé esce allo scoperto, non rinnovo col Psg e futuro: "Unica opzione"

Kylian Mbappé senza peli sulla lingua alla vigilia di Gibilterra-Francia , valida per la terza giornata del Gruppo B per la qualificazione agli Europei 2024 , in programma domani giovedì 16 giugno alle 20:45 . La stella della nazionale transalpina ha risposto in maniera netta alle domande relative al suo futuro, del quale si discute in maniera insistente dopo la scelta di non rinnovare il contratto che scadrà il 30 giugno 2024 sfruttando l'opzione prevista al terzo anno delsuo contratto biennale.

Mbappé: "Non pensavo che una lettera potesse offendere o uccidere qualcuno"

Kyliane Mbappé ha esordito spiegando: "Ho inviato uina lettera prima del raduno della nazionale, non pensavo che una lettera potesse uccidere o offendere qualcuno. Non si possono controllare le reazioni di tutti ma non me ne importa poi molto. Perché arrivare fino al termine del mio contratto? Non c'è nulla da spiegare, la gente può parlare ma non sa come stanno le cose. Peggio per loro, so perché lo faccio quindi non ho problemi".