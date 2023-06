Sergio Rico è fuori dal coma dopo l'incidente a cavallo

Buone notizie per Sergio Rico, che si è risvegliato dal coma in cui era precipitato dallo scorso 28 maggio in seguito ad un incidente a cavallo. Il portiere del Psg ha visto migliorare nelle ultime ore le sue condizioni, come rivelato dall'emittente iberica Telecinco. Inoltre, sarebbe cosciente e avrebbe provato a comunicare con gesti con i suoi familiari. I medici hanno deciso di ridurre durante il weekend la sedazione, fino a risvegliare Rico dal coma farmacologico.