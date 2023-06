"Lascio tutto a Neymar: il testamento di un tifoso brasiliano"

Brasile, Neymar nel testamento di un giovane tifoso

Il tifoso brasiliano ha spiegato la sua scelta: “Non ho una buona salute, sono malato. Soprattutto, non ho nessuno a cui voglio davvero lasciare ciò che è stato mio. Ho scelto Neymar perché mi identifico molto in lui, anche io vengo spesso diffamato dagli altri. Poi è una brava persona, non è egoista: difficile al giorno d’oggi. il rapporto con suo padre mi ricorda molto il mio con mio padre, che non c’è più. Non vado d’accordo con i miei parenti e non voglio che i miei soldi finiscano nelle mani del governo“.