Galtier arrestato insieme al figlio: Francia e Psg sotto shock

A metà aprile è stata aperta un'inchiesta preliminare per sospetta "discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione a una religione" dopo le accuse arrivate a Christophe Galtier quando era tecnico del Nizza.

Galtier, le rivelazioni di Fournier

I fatti risalirebbero a quando il tecnico del Psg allenava il Nizza nella stagione 2020/2021. Tutto sarebbe partito da una email resa pubblica da Rmc Sport, scritta dal direttore generale del club, Julien Fournier, indirizzata alla dirigenza del Nizza: "Galtier è venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città. Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è una squadra di neri". Per questo motivo, il Nizza aveva aperto un'inchiesta interna. Nello stesso anno, Fournier si espresse così riguardo all'addio di Galtier: "Se spiego i veri motivi per i quali ci siamo picchiati, perché questa è la vera parola, Galtier non tornerà mai più in uno spogliatoio né in Francia né in Europa".