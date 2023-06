Galtier arrestato, ora il processo. Reati contestati dal tecnico del Psg

NIZZA (Francia) - Il procuratore della Repubblica di Nizza, Xavier Bonhomme ha annunciato che l'allenatore (in uscita) del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, sarà processato il prossimo 15 dicembre con le accuse di molestie morali e discriminazioni per alcune dichiarazioni discriminatorie che avrebbe tenuto quando allenava il Nizza. Nella sua audizione il tecnico ha "contestato i reati che potrebbero essergli rimproverati", ha reso noto la Procura in un comunicato. Il procuratore ha confermato che il figlio John Valovic-Galtier, agente di giocatori, anch'egli arrestato, "è stato lasciato libero dopo le audizioni".