Caso Galtier: e ora a chi discrimina sia tolto ogni spazio

I miasmi della discriminazione razziale, religiosa e sessuale non risparmiano, ahinoi, nessun luogo della Vecchia e Malandata Europa. Non bastavano gli ululati che riecheggiano, insopportabili, ogni volta che un nero tocca palla in uno stadio del continente e pure in alcuni Parlamenti quando chi non è eurasiatico prova a prendere la parola. Non erano abbastanza neppure il manichino con la maglia di Vinícius Júnior, fuoriclasse carioca del Real Madrid, impiccato a un cavalcavia della capitale spagnola la notte prima del derby dal Frente Atlético, gli ultrà neonazisti dei colchoneros, e nemmeno le pesantisime minacce ricevute da Fankaty Dabo, difensore nato in Sierra Leone e naturalizzato inglese del Coventry City, dopo l’errore dal dischetto nella finale playoff del Championship contro il Luton Town.

Il caso Galtier

Ieri l’ennesima disgustosa puntata: protagonista della vergogna di giornata è Christophe Galtier, attualmente tecnico del Paris Saint Germain. Ai tempi del Nizza, l’allenatore disse al ds rossonero Julien Fournier che "si doveva tenere conto che il Nizza è il club della città di Jacques Médecin, e che squadra non corrisponde a ciò che vuole la gente. Mi disse che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è 'una squadra di ne*ri'". Médecin, giusto per essere chiari, è l’ex sindaco di Nizza che si è più volte dichiarato vicino al Rassemblement National di Marine Le Pen, partito dichiaratamente neofascista e razzista. Nelle prossime ore si capirà, realmente, quale è la posizione (giudiziaria) di Galtier: in soldoni, se le autorità francesi dovessero confermare l’arresto i suoi problemi aumenterebbero esponenzialmente. Quella che dovrebbe essere, invece, già chiarissima è la posizione morale non del tecnico del Psg ma di tutti noi: chi discrimina è un cavernicolo e non merita alcuno spazio nella società civile. Anche se si chiama Christophe Galtier.