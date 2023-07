“Luis Enrique, discount Psg: la lista dei dodici giocatori sul mercato”

Anche il Psg ha bisogno di vendere. Non solo calciomercato in entrata, ma anche alcune cessioni. Dopo l'arrivo a parametro zero di Skriniar e Asensio e l'acquisto di Ugarte per 60 milioni, ora la società deve fare cassa. Il neo tecnico Luis Enrique, stando a L'Equipe, avrebbe dato il via libera per ben dodici giocatori.