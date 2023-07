Mbappé, il sindacato dei calciatori attacca il Psg: "Ha dato tutto"

Jonas Baer-Hoffmann , segretario generale di Fifpro (sindacato dei calciatori), ha criticato il Paris Saint-Germain per il trattamento riservato a Kylian Mbappé , affermando che il comportamento del club nei confronti dell'attaccante è "inaccettabile". Il Psg ha deciso di lasciare fuori rosa il francese, che è al suo ultimo anno di contratto con i parigini. La soietà di Ligue 1 non vuole perdelo a zero e avrebbe accettatto la clamorosa offerta arrivata dall'Arabia Saudita.

"Mbappé ha tutto il diritto di onorare e svolgere il resto del suo contratto e poi prendere una decisione sul futuro", ha detto Baer-Hoffmann al Times. “Questa è l'essenza della sentenza Bosman e della libertà conquistata dai giocatori: avere il libero arbitrio alla fine del contratto. Molti giocatori sono spesso criticati da club e tifosi per aver voluto lasciare il proprio club durante un contratto, spingendo per il trasferimento in altri club. Ora invece un top player onora davvero il suo impegno e viene messo sotto pressione per questo" ha aggiunto Baer-Hoffmann.