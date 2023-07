Donnarumma, 90’ in campo con il Psg e messaggio sui social dopo la rapina

I due sono stati legati per poi essere rapinati da diverse persone: il bottino della rapina, da quanto dichiarato, ammonterebbe a 500 mila €. I due sono riusciti a fuggire per poi essere trasportati all'ospedale per essere soccorsi. Oggi il portierone del Psg è tornato in campo, dopo la brutta esperienza, nell'amichevole contro l'Al-Nassr di CR7, giocatasi a Osaka e terminata a reti inviolate. Da segnalare uno strepitoso intervento del numero 1 della nazionale azzurra proprio su Cristiano Ronaldo.

Donnarumma, il messaggio social

A fine gara, Donnarumma è tornato anche a parlare sui social, dove ha ringraziato tutti per il supporto datogli dopo l'accaduto che lo ha visto coinvolto 5 giorni fa. Il portiere del Psg sta bene, ha parlato di giorni difficile ed ha sottolineato la sua emozione nel tornare in campo dopo quello che è successo.