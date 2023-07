Matthaus contro Lucas Hernandez: "Francobollo sul sedere e spedirlo via..."

Lothar Matthaus, ha attaccato senza mezzi termini la decisione di Lucas Hernandez di andare al Psg . L'ex difensore del Bayern Monaco è passato ai parigini per circa 40 milioni di euro più 5 di bonus . Il fratello di Theo nella scorsa stagione non ha avuto molto spazio e ha collezionato 11 presenze tra tutte le competizioni.

Minutaggio ridotto a causa della rottura del legamento crociato che ha subito lo scorso novembre al Mondiale in Qatar. Brutto infortunio che gli è costato tutta la stagione. La leggenda dell'Inter ha criticato la poca riconoscenza verso il club tedesco, che ha gestito spesso i problemi del terzino.

Matthaus contro Luca Hernandez: le dichiarazioni

Queste le parole del centrocampista tedesco in un'intervista a Sport Bild: "Con tutti i problemi che ha avuto negli ultimi quattro anni, dentro e fuori dal campo, fossi stato in lui avrei firmato un contratto col Bayern Monaco a cifre più basse. Il fatto che sia andato al PSG dimostra che è un esempio di mancanza di carattere". Poi prosegue: "Lo dissi già diversi mesi fa: se arriva un'offerta per Hernandez, mettetegli il francobollo sul sedere e liberatevene". Dichiarazioni forti e sincere da parte di chi ha fatto la storia con la maglietta del Bayern Monaco.