Mbappé e l'omaggio a Buffon: la rivelazione sui consigli di Gigi

Kylian Mbappé è stato tra i primi ad utilizzare il suo account Twitter per scrivere un messaggio denso di affetto nei confronti del suo ex compagno di squadra, che ha salutato con grande rispetto attraverso splendide parole.

Mbappé saluta Buffon: "Mi hai dato preziosi consigli"

Kylian Mbappé ha scritto: "È stato un grande onore per me aver avuto la possibilità di incontrarti e incrociarti nel corso della tua leggendaria carriera. Un uomo d'oro. Mi hai dato preziosi consigli che terrò con me per tutta la vita. Buona strada e soprattutto GRAZIE".