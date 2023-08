Guendouzi dopo Donnarumma, casa svaligiata dai ladri: la cifra del bottino

Disavventura per l'ex Arsenal Matteo Guendouzi : la sua casa è stata saccheggiata dai ladri mentre stava giocando una partita. Il centrocampista francese è al Marsiglia dal 2021. Il club francese lo ha riscattato dopo un anno in prestito versando 9 milioni di sterline nelle casse di quello inglese.

Secondo quanto riporta il The Sun, i ladri si sono fatti strada attraverso la finestra di una camera da letto. Il rumore ha allertato la moglie di Guendouzi, Mae, che era a casa in quel momento e ha chiamato la polizia. La coppia vive a Cassis , una pittoresca località mediterranea. Molti dei compagni di club di Guendouzi vivono nella stessa città. La polizia locale ha aperto un'inchiesta. Il giocatore del Marsiglia ha appreso dell'accaduto al termine del match.

Rapine e furti, le esperienze shock di Kolasinac e Donnarumma

Anche il neo-acquisto dell'Atalanta Sead Kolasinac, che ha giocato per l'Arsenal al fianco di Guendouzi, ha subito un furto nella sua casa al Cassis a gennaio. Un numero crescente di giocatori con sede in Francia hanno subito furti domestici negli ultimi anni. Tra questi, ovviamente, Gianluigi Donnarumma e sua moglie, che sono stati coinvolti in un terrificante calvario a luglio. Il servizio di intelligence criminale francese Sirasco ha rivelato che ventidue diversi calciatori sono stati presi di mira dai rapinatori nel 2021.