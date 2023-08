Luis Enrique, polveriera Psg: "Il club risolva con Mbappé-Neymar-Verratti"

Luis Enrique su Mbappé, Neymar e Verratti

Per quanto riguarda il mercato in entrata Luis Enrique ha aggiunto: "Dembelé non è ancora ufficialmente un giocatore del PSG. Manca ancora qualcosa. È al 99 per cento un giocatore del PSG, ma non ancora al 100 per cento. Siamo aperti a migliorare la squadra, sono in costante contatto con il direttore sportivo Luis Campos e il presidente. Non vedo l'ora di iniziare. Spero che domani ci sarà una bella partita, una grande atmosfera, che ci divertiremo insieme al Parco dei Principi. Mi hanno messo nelle migliori condizioni per creare la migliore squadra, sono felice e motivato".