Ligue 1, il Psg pareggia col Lorient. Il Marsiglia rimonta il Reims

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint Germain debutta in campionato con un pareggio casalingo senza reti con il Lorient , che ha lasciato l'amaro in bocca i suoi tifosi.

Al Parco dei Principi, senza Mbappé, Verratti e Neymar, ma con Donnarumma, Skriniar e Hakimi in campo dal 1', i Campioni di Francia di Luis Enrique, non vanno oltre lo 0-0 con il Lorient in un incontro valido per la prima giornata di Ligue 1.

Ito, poi Ounahi e Vitinha: il Marsiglia rimonta il Reims

L'Olympique Marsiglia ha superato in casa il Reims per 2-1 nella gara valida per la prima giornata di Ligue 1. Ospiti in vantaggio con Ito, ma il Marsiglia ribalta il match con le reti di Ounahi e Vitinha.

