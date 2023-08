Tebas, c'è l'affondo contro Al Khelaifi: denunciato il Psg

Lui (che è avvocato) e i suoi legali poggiano le basi della propria denuncia sul nuovo Regolamento sulle sovvenzioni estere proposto dalla Commissione europea nel maggio 2021, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel giugno 2022 ed entrato in vigore il 12 gennaio 2023. Ed è proprio per questa ragione che Tebas si è rivolto alla stessa Commissione, tenendo in conto che il nuovo provvedimento è entrato in applicazione lo scorso 12 luglio: «Denunciamo che i meccanismi di finanziamento del Psg generano una grave distorsione nel mercato interno dell'Unione europea».

Tebas, la denuncia della Liga

La Liga dice, così, quello che tutti pensano, ma che nessuno ha il coraggio di dire in determinate sedi: «Le sovvenzioni ricevute dal Qatar gli hanno permesso di migliorare la propria posizione competitiva e generare importanti distorsioni in vari mercati nazionali e della Ue. Queste sovvenzioni permettono al Psg di ingaggiare i migliori calciatori e allenatori al di sopra di quelle che sarebbero le loro possibilità in uno scenario normale di mercato ottenendo, inoltre, entrate dagli sponsor per cifre che non hanno nulla a che vedere con i valori a prezzo di mercato. Circostanza, anche questa, che gli permette di migliorare il proprio rendimento sportivo, condizionando la capacità di contrattazione dei club rivali». Con una premessa del genere, la Liga «è fiduciosa che la Commissione europea, grazie a questo nuovo strumento normativo, prenderà le misure necessarie per eliminare distorsioni di mercato come quelle descritte che danneggiano gravemente l'ecosistema deportivo».