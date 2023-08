Il Monaco di Zakaria vince con Minamino, David in gol col Lille

Una doppietta di Minamino e la rete di Ben Yedder regalano al Monaco una preziosa vittoria in casa contro lo Strasburgo e lancia la squadra di Hutter in testa alla classifica.

Partita già chiusa nei primi 45 minuti di gioco grazie alla doppietta del giapponese ex Liverpool nel giro di un quarto d'ora. Nel Monaco in campo da titolari sia Zakaria che Singo, appena arrivato dal Torino. Il Lille batte il Nantes grazie alle reti di David, cercato sul mercato anche dalla Juventus, e Ounas, ex centrocampista del Napoli. Insieme al Monaco, in testa alla classifica, c'è anche la sorpresa Brest che ha vinto 2-1 sul campo del Le Havre grazie alle reti di Del Castillo e Brassier.

Vince il Reims, pari per il Nizza

Munetsi e Daramy regalano i tre punti al Reims contro il Clermont che riscatta subito la sconfitta nella prima giornata di campionato subita sul campo del Marsiglia. Pari nell'altra gara tra Lorient e Nizza terminata sull'1-1 grazie alle reti di Guessand e Doucoure. Stesso risultato tra Lens e Rennes.