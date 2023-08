Il Monaco di Zakaria pareggia in rimonta: finisce 3-3 con il Nantes

In campo, tra le fila dei monegaschi, sono scesi sia Singo che Zakaria che ha sui piedi una clamorosa occasione al 95° per regalare la vittoria al Monaco. I monegaschi frenano dopo due vittorie consecutive contro Clermont e Strasburgo mentre il Nantes ottiene il primo punto in classifica dopo le sconfitte contro Tolosa e Lille.

Nantes-Monaco, la cronaca

Nel primo tempo il Monaco chiude sotto di un gol: Mohamed su rigore e Castelletto regalano il doppio vantaggio al Nantes, Minamino accorcia per i monegaschi. La ripresa si apre con il 3-1 dei padroni di casa firmato ancora da Mostafa Mohamed ma si sveglia il Monaco che grazie alle reti di Ben Yedder e di Boadu strappa un pari prezioso e si prende la testa della classifica.