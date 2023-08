Veretout ispira, Mbemba e Sarr in gol: 2-0 Marsiglia al Brest

MARSIGLIA (Francia) - L'Olympique Marsiglia di Marcelino si impone 2-0 con il Brest tra le mura amiche dello Stade Vélodrome e si porta in testa alla classifica - in coabitazione con il Lione - a quota sette punti dopo tre giornate di Ligue 1.

In attesa dell'esordio di Correa, appena arrivato dall'Inter, è l'ex Roma Veretout a 'illuminare' in campo, servendo a Mbemba l'assist del vantaggio dopo appena quattro minuti. Il raddoppio, invece, porta la firma di Sarr al 65'. Tra le fila della formazione ospite in campo dal 61' Satriano, tornato in Bretagna in prestito sempre dal club nerazzurro.

Olympique Marsiglia-Brest, tabellino e statistiche