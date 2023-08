Ligue 1, Nizza e Lione fanno 0-0: primo punto per Blanc. Poker Lorient

E' finita in parità, con il punteggio di 0-0, la partita di Ligue 1 tra Nizza e Lione, valida per la terza giornata della massima divisione calcistica francese. Si tratta del terzo pareggio consecutivo per il Nizza, attualmente 13esimo a tre punti in classifica, mentre per il Lione penultimo arriva il primo punto conquistato questa stagione in campionato.