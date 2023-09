NANTES (Francia) - Pareggio amaro per il Marsiglia che frena a casa del Nantes per 1-1. Match subito in discesa per l'OM che si porta in vantaggio al 4' con Sarr e al 9' si trova in superiorità numerica per il rosso diretto a Meupiyou. Il match sembra indirizzato ma prima della fine del primo tempo, al 39', il Nantes trova il pareggio con Mostafa Mohamed e riesce a difenderlo fino al 95' conquistando il suo 2° punto in campionato nonché secondo pari consecutivo.