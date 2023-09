Luis Enrique: "Psg, mercato eccezionale. A Verratti ho dato dei consigli"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Ligue 1 a Lione, il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique esalta il lavoro svolto sul mercato dalla propria dirigenza, in un'estate in cui i tifosi hanno sì perso Messi e Neymar, ma che hanno anche accolto sul gong Kolo Muani e Barcola.

Su Verratti e Draxler

"Cosa ho detto a Marco Verratti, che ancora non si è trasferito? I nostri scambi rimangono privati, in particolare i consigli che ho potuto dargli. E Julian Draxler, anche lui in uscita? Questa non è una domanda per me, piuttosto per il direttore sportivo", prosegue l'ex tecnico di Roma, Barcellona e della nazionale spagnola.

