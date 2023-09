Singo gol, Zakaria entra nel finale: il Monaco vola in testa

Il Monaco cala il tris al Lens e vola in solitaria in testa alla Ligue 1 : nella quarta giornata del campionato francese, i monegaschi scavalcano Marsiglia e Brest .

Monaco scatenato nel primo tempo: i padroni di casa passano in vantaggio al 24° con l'ex granata Singo, abile a sfruttare un assist di Henrique. Il raddoppio arriva al 36° grazie alla rete del russo Golovin che mette alle spalle di Samba dopo l'assist di Minamino. Nel secondo tempo arriva il tris firmato dal gol di Maripan che chiude la gara sul 3-0.

Brest-Rennes, pari a reti bianche

Pareggio senza reti tra Brest e Rennes nella sfida valida per la quarta giornata di Ligue 1, massimo campionato francese. La formazione bretone sale così a 7 punti in terza posizione mentre il Rennes sale a 6 punti quarto in classifica.