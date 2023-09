Mbappé è tornato, il Lione se ne accorge: il Psg cala il poker

PARIGI (Francia) - La 4ª giornata della Ligue 1 si chiude a Lione con il Paris Saint-Germain che sigla il 2° successo consecutivo vincendo per 4-1 sempre nel segno della sua sella Kyllian Mbappé . Neanche 5 minuti sul cronometro ed il fuoriclasse francese trasforma il calcio di rigore. Al 20' è l'ex Inter Hakimi lesto nel ribattere in rete la palla dopo una serie di rimpalli ed il tris arriva al 38' dai piedi di Asensio che, a sua volta, serve l'assit per la doppietta di Mbappé al 46' per quello che è il suo 5° sigillo nella sua stagione.

Lilla vittoria e aggancio a Reims e Brest. Prima vittoria per Nizza e Le Havre

Pareggi per 2-2 tra Tolosa-Clermont e Metz-Reims, solo il Lilla vince nella parte alta della classifica battendo per 1-0 il Montpellier grazie al gol al secondo minuto di gioco di Yazici. Infine dopo tre pareggi consecutivi arriva la prima gioia per il Nizza che in casa piega per 2-0 lo Strasburgo (Atal 45'+1 e Moffi al 75') e primo successo stagionale anche per Le Havre che domina per 3-0 il Lorient.

