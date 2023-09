“Verratti scaricato dal Psg, ha scelto il Qatar: accordo con l’Al-Arabi”

Gli indizi erano già arrivati dalle dichiarazioni di Luis Enrique: "Tu con me non giocherai mai".Dopo l'esclusione dalla lista UEFA per la fase ai gironi della Champions League, il quadro della situazione è ormai chiaro. L'ex Pescara è fuori dal progetto e dovrà vestire una nuova maglia.

Verratti al Al Arabi: le cifre

La mezz'ala aveva rinnovato il contratto con i parigini lo scorso dicembre fino al 2026, un vantaggio per ricavare qualcosa dal suo cartellino. L'Al Arabi dovrebbe arricchire le casse del Psg con circa 50 milioni di euro bonus compresi. Secondo alcune fonti, come riporta sempre RMC, il giocatore sarebbe già a Doha. Verratti ha perso anche la Nazionale italiana dopo la presa di posizione dei parigini. Non ha giocato nessun minuto dall'inizio della Ligue 1, situazione che ha portato il ct Spalletti a non chiamarlo (qui i convocati) per le partite di qualificazione al prossimo Europeo contro la Macedonia e l'Ucraina.