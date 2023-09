Il Lione caccia Blanc. Colloqui in corso: anche un italiano tra i candidati

Ha vinto appena la metà delle partite nel corso della sua esperienza sulla panchina del Lione: 18 su 37, con 7 pareggi e 12 ko a completare un quadro desolante. E nella Ligue 1 in corso, dopo quattro giornate, l’OL è solo soletto all’ultimo posto con un punto, assieme a Lens e Clermont che lo sopravanzano per questione di differenza reti, gol segnati, subiti, un po’ tutto. Da un pezzo in bilico, ecco l’ufficialità che in fondo non stupisce nessuno: Laurent Blanc, che pare avesse capito tutto venerdì scorso (8 settembre, il giorno vero del patatrac), è stato esonerato. Non è più il tecnico dell’Olympique cui era legato da un contratto fino al 30 giugno 2024. Nella nota ufficiale il club francese parla di una decisione, presa «di comune accordo, di porre fine alla collaborazione».