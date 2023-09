"Grosso, sorpassato Gattuso: è in pole position per la panchina del Lione"

Dopo il sondaggio per Gattuso , spunta un altro nome italiano nella lista del Lione : Fabio Grosso . Secondo l'Equipe, l'ex terzino della Juventus avrebbe scavalcato l'ex tecnico del Napoli nelle gerarchie e ora sarebbe in pole . Il difensore conosce anche l'ambiente, avendoci giocato dal 2007 al 2009 prima del rientro in Italia con la maglia bianconera.

L'allenatore è rimasto libero dopo le dimissioni con il Frosinone ed è alla ricerca di una nuova sfida. Al momento la panchina dei Les Gones è vuota e la proprietà americana guidata da John Textor è al lavoro per il post Blanc, scaricato dalla società dopo aver conquistato un solo punto nelle prime quattro gare della Ligue 1.

Grosso scavalca Gattuso: in vantaggio per il post Blanc

"Dobbiamo cambiare allenatore. Mi chiedete cosa devo fare e vi dico che forse dobbiamo cambiare allenatore" - queste le parole di Blanc dopo la sconfitta contro il Montpellier nella seconda giornata di campionato. Un visionario. Il Lione non sta attraversando un buon momento, è ultimo in classifica con un solo punto, una posizione inadeguata rispetto alle qualità della rosa, che può permettersi giocatori come Tagliafico, Tolisso, Caqueret e Cherki. Ora serve una svolta e sembra quasi il colmo che i primi due nomi sondati per prendere il posto di Blanc siano due italiani, visti i precedenti del tecnico contro l'Italia. Gattuso ha più esperienza europea, ha allenato anche a Valencia e anche una big come il Napoli. Al contrario Grosso, fuori dalla nostra penisola ha guidato solo il Sion (una cosa in comune con Ringhio), ma ha messo in mostra le sue doti da gestore e costruttore con il Frosinone nella passata stagione in Serie B, portando i ciociari al ritorno in A.