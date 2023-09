Grosso, è Lione: superato Gattuso, manca solo l'ufficialità

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Lione. Anzi, no. Il club francese si è preso un po' di tempo per rifletterci su. E così, quello che sembrava un dato di fatto è stato, improvvisamente, rimesso in discussione fino a cambiare definitivamente idea. Il tecnico calabrese era molto più di un'ipotesi a cui affidare la squadra dopo l'esonero di Laurent Blanc, prima che il suo nome fosse sostituito da quello di un suo collega in cima alla lista dei desideri di John Textor. A superarlo è stato un altro campione del mondo con la nazionale italiana di Marcello Lippi nel 2006.

Il calciatore che ha segnato il rigore decisivo nella finale contro la Francia dopo aver anche frantumato, nei supplementari della semifinale, le convinzioni della Germania padrone di casa. Sì, Fabio Grosso. A spostare l'inerzia della contesa a favore dell'ex allenatore, tra le altre, della Primavera della Juventus e del Frosinone (con cui ha conquistato la Serie A) è stato il suo passato in Ligue 1, precisamente al Lione, dove ha militato tra il 2007 e il 2009. Ed è per questa ragione che Textor, nonostante sembrasse convinto che Gattuso fosse la soluzione ai suoi problemi, si è preso 24 ore in più per riflettere sui pro e i contro delle opzioni a sua disposizione. Oltre alla coppia azzurra, infatti, la società transalpina aveva preso in considerazione anche l'ipotesi Habib Beye, attuale allenatore dei Red Star (club della Serie C francese), e, secondo L'Equipe, in lizza ci sarebbe stato anche un quarto tecnico, di cui però non è mai stata resa nota l'identità.

Grosso sorpassa Gattuso nella corsa al Lione

Il nuovo numero uno dell’Olympique di Lione, che la scorsa primavera ha preso in mano le redini del club sostituendo il mitico presidente Jean-Michel Aulas, ci ha messo poco a realizzare che l’avventura di Blanc sulla panchina del proprio club fosse arrivata al capolinea. Dopo essersi dovuto accontentare di un misero settimo posto la scorsa campagna, Blanc ha cominciato come peggio non avrebbe potuto la stagione in corso, conquistando un solo punto nei primi quattro incontri di Ligue 1. Un pessimo ruolino di marcia che ha relegato il Lione in fondo alla classifica. Un’onta, quella di essere il fanalino di coda del torneo, che Textor non ha sopportato.

Ed è per questa ragione che quando il campionato si è fermato per lasciare spazio alle nazionali, la cupola dirigenziale si è riunita per esaminare la situazione ed esplorare possibili alternative. Ed è così che si è arrivati, prima, all’esonero dell’ex ct (tra il 2010 e il 2012) della nazionale francese e, poi, alla quasi decisione di sostituirlo con Gattuso. Tuttavia, quando era tutto pronto per chiudere l’accordo con il calabrese è entrato in scena Grosso, diventando sin da subito il principale candidato alla panchina del Parc OL e sbaragliando in pochissimo tempo la concorrenza. La stretta di mano virtuale è già arrivata, manca solo quella ufficiale. Questione di tempo: no, non è Gennaro Gattuso il nuovo allenatore del Lione, bensì Fabio Grosso.