Verratti-Psg, addio show al Parco dei Principi tra omaggi e lacrime

PARIGI (FRANCIA) - Omaggio da brividi per Marco Verratti al Parco dei Principi . Il centrocampista italiano lascia il Psg per andare a giocare in Arabia Saudita, all' Al Arabi . In occasione del match casalingo contro il Nizza, il club ha organizzato una passerella d'addio per il classe '92 arrivato al club francese nel 2012 dal Pescara.

Verratti leggenda Psg: numeri incredibili

Verratti è diventato una vera e propria icona del club nonché calciatore più titolato con 30 trofei e recordman di vittorie in Ligue 1 (9) in Coppa di Francia (6), in Coppa di Lega (6) e in Supercoppa francese (9). In quest'ultima competizione detiene anche il record di presenze (9). Inoltre è il secondo giocatore con più apparizioni (416) nella storia del club parigino, dietro soltanto a Jean-Marc Pilorget.

Verratti emozionato: che ovazione al Parco dei Principi!

Il pescarese, infatti, è stato omaggiato di una maglia con il numero 416 e ha ricevuto i videomessaggi degli ex compagni Ibrahimovic, Lavezzi, Matuidi e Thiago Silva. Commosso, il calciatore ha poi fatto il giro di campo per ricevere l'ultimo tributo dei tifosi, che in suo onore hanno esposto anche uno striscione: "Un decennio di magia, 30 trofei con il Paris, un monumento di nome Marco Verratti". "Grazie per tutti questi anni. Ho trascorso dieci anni meravigliosi. Spero che questa squadra vi regali ancora più trofei", il commento di un Verratti visibilmente emozionato.