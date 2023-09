Monaco capolista frena col Lorient, per il Lione di Grosso pari senza gol

Il Lione del nuovo tecnico Fabio Grosso pareggia in casa contro il Le Havre e conquista il secondo punto in classifica dopo quello in trasferta contro il Nizza.

La squadra affidata al tecnico italiano è ancora in piena zona retrocessione e sta affrontando una crisi senza precedenti. Solo un pari per la capolista Monaco in casa del Lorient. Tosin porta avanti i padroni di casa dopo due minuti, Golovin pareggia al 17' e l'ex Arsenal Balogun completa la rimonta al 69': ma a recupero inoltrato (97' minuto) Faivre acciuffa il definitivo 2-2.

Pari del Marsiglia, continua la favola del Brest

Il Marsiglia non va oltre il pari in casa contro il Tolosa: la squadra di Marcelino domina la gara ma non riesce ad abbattere il muro difensivo degli avversari nello 0-0 finale. In classifica l'OM scavalca il Psg e si accasa al quarto posto insieme al Nizza. Il Brest vince in rimonta per 2-1 sul campo del Reims e balza provvisoriamente al secondo posto in Ligue 1, a -1 dalla capolista Monaco. Richardson sblocca la gara al 19', nella ripresa Camara e Lees-Melou la ribaltano fra il 5' e l'11'. Primo successo stagionale invece per il Nantes, che passa di misura a Clermont (la decide Simon al 48'). Pari tra Strasburgo e Montpellier con gli ospiti che firmano il doppio vantaggio nel primo tempo con Khazri e Nordin: nel secondo tempo arriva la reazione dei padroni di casa che acciuffano il 2-2 finale grazie all'autogol di Lecomte e alla rete di Mothiba.