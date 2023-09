Marsiglia nel caos: Marcelino si dimette, i tifosi si aggrappano a Longoria

MARSIGLIA (Francia) - Ore calde in casa Olympique Marsiglia dopo l'incontro, programmato da tempo, avvenuto dopo lo 0-0 contro il Tolosa (secondo pareggio consecutivo) tra i leader dei tifosi dell'OM e le figure importanti del club ovvero l'allenatore Marcelino ed il presidente Pablo Longoria

A due giorni dall'esordio in Europa League contro l'Ajax, la guida tecnica Marcelino Garcia Toral ha rassegnato le dimissioni (presentate e non ancora accettate dalla dirigenza) dopo essersi sentito "minacciato e messo sotto pressione" proprio dalla tifoseria. L'allenatore ha già comunicato ai giocatori la propria decisione e sarà Jean-Pierre Papin a guidare la squadra in versione traghettatore nei prossimi impegni.

La decisione di Longoria

Eurosport ES aveva riportato che le dimissioni dell'allenatore erano legate a quelle del giovane presidente, ex capo scout della Juventus nel 2015 (fu lui a suggerire il nome di Bentancur), aggiungendo che il proprietario del club Frank McCourt aveva chiamato a rapporto l'allenatore ed il presidente con lo scopo di convincere almeno Longoria a restare. Dopo giorni di riflessione il presidente ha deciso di continuare alla guida del club.

L'OM, con 3 pareggi nelle ultime 5 partite, è 3° in classifica a quota 9 punti (pari con il Nizza) a -2 dalla capolista Monaco. L’eliminazione dai preliminari di Champions per mano del Panathinaikos che non è ancora stata digerita dalla tifoseria.