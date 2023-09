Lione, Grosso ko all'esordio in Ligue 1: Brest primo in classifica

Esordio amaro per Fabio Grosso sulla panchina del Lione. Il tecnico ex Juventus, che ha preso il posto di Blanc alla guida dei francesi, è stato sconfitto 1-0 dal Brest. A decidere la sfida la rete all'87' di Mounie. Un successo che permette alla formazione di Roy di volare da sola in vetta alla classifica della Ligue 1, mentre certifica la crisi dell'Olympique: solo due punti in sei gare e terzultimo posto.