Mbappé infortunato ma il Psg stende il Marsiglia: Gonçalo Ramos doppietta

PARIGI (Francia) - La con "Le Classique" che vede il Paris Saint-Germain tornare al successo dopo lo stop dell'ultimo turno: al Parco dei Principi i ragazzi di Luis Enrique hanno superato per 4-0 l' Olympique Marsiglia con, però, la preoccupazione per Kylian Mbappé .

L'ex Inter Hakimi sblocca la partita all'8' ma, prima ancora del gol dei parigini, Mbappè inizia a zoppicare per un fastidio alla caviglia sinistra dopo un duro contrasto con Balerdi. La stella francese stringe i denti ma anche dopo i trattamenti è costretta a chiedere il cambio al 32' (Gonzalo Ramos). Il Psg però non si scompone e trova il raddoppio al 38' con Kolo Muani. Nella ripresa è proprio Gonzalo Ramos che manda i titoli di coda con il tris al 47' ed il poker all'89'.

Tornano a vincere Strasburgo e Le Havre

Lo Strasburgo torna alla vittoria vincendo i misura per 1-0 sul campo del Metz grazie al gol di Diarra all'83', successo anche per il Le Havre che in casa piega 2-1 il Clermont mentre nel fondo della classifica esce dalla crisi il Lens: i giallorossi ritrovano la vittoria dopo 3 KO consecutivi battendo per 2-1 il Tolosa grazie al gol partita di Guilavogiuu all'84'. Infine pareggio a reti inviolate tra Montpellier e Rennes.