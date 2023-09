Nizza shock, giocatore minaccia il suicidio da un ponte: il motivo del gesto

Momenti di tensione e paura in casa Nizza. Secondo quanto riportato dai media francesci, un giocatore della formazione allenata da Francesco Farioli , si era recato sul ciglio di un viadotto dell'autostrada A8, all'altezza di Magnan, e minacciandosi di lanciarsi nel vuoto.

Il calciatore in questione, secondo quanto riportato dalla tv CNews, è Alexis Beka Beka, centrocampista francese 22enne, che ha parcheggiato l'auto sulla corsia d'emergenza spingendosi fino a superare le barriere di sicurezza. La vicenda, fortunatamente, ha avuto un lieto fine.

Nizza, il gesto di Beka Beka

Il motivo del gesto, sempre secondo quanto riportato dai media francesi, sembrerebbe essere per una sperazione dalla morosa che avrebbe sconvolto il giovanissimo calciatore. Una rottura sentimentale che avrebbe causato un crollo psicologico per Beka Beka, spingendolo a minacciare di gettarsi dal viadotto.

Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, i gendarmi oltre anche uno psicologo inviato dal Nizza. Decine di soccorritori ed esperti si sono recati sul posto per tentare di convincere il calciatore francese a rinunciare ai suoi propositi. Dopo ore e diversi tentativi, le forze dell'ordine sono riusciti a far desistere il calciatore dal commettere il gesto estremo, mettendolo così in salvo.