Psg, Luis Enrique: “Ndour ha potenziale. Mbappé? Vi dico come sta”

L'allenatore sta puntando su vari giovani come Barcola e in conferenza ha parlato anche dell'italiano Ndour: "Gran prospetto, giocherà". Poi il tecnico si è soffermato anche sulla condizione di Mbappé uscito per infortunio nell'ultimo match.

Clermont-Psg, le dichiarazioni di Luis Enrique

Queste le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza stampa: "È bello poter far giocare tutti i nostri attaccanti e quando funziona è fantastico. Possono segnare e fare gol. La fiducia arriva con i buoni risultati. All'inizio della stagione abbiamo avuto momenti difficili, ma quando si vince va tutto bene e la tranquillità aumenta con le vittorie. Ci sono molte cose da migliorare. In un processo di apprendimento, c'è sempre una fase iniziale in cui si deve imparare molto. Siamo ancora in quella fase. Sono molto soddisfatto dei giocatori da quando sono subentrato, ma siamo ancora lontani dal livello che vogliamo raggiungere". L'allenatore ha voluto anche chiarire la posizione del club dopo gli insulti omofobi dei tifosi contro il Marsiglia: "Il club, il consiglio direttivo, lo staff, sono contrari a qualsiasi forma di discriminazione".

Sul Clermont: "Non meritano di essere in fondo alla classifica. Giocano un buon calcio, lavorano bene e la scorsa stagione avevano una base molto solida. Sono una delle migliori squadre dal punto di vista difensivo. È una partita importante, perché arriva a pochi giorni dalla trasferta di Champions League. Non dobbiamo abbassarci e sottovalutare i nostri avversari. Non sarà una partita facile. Turnover? Il mio obiettivo è dimostrare a tutti i giocatori che ogni partita è importante. Voglio selezionare la migliore squadra possibile e creare fiducia. Per questo voglio poter dare a tutti un tempo di gioco". Su Barcola: "Era un obiettivo quello di ingaggiare Bradley. Ha dimostrato il suo livello con il Lione. Volevamo rafforzare la rosa con un giocatore di questa qualità, con la sua gioventù e il suo talento. È con noi da tre settimane, ma sta dimostrando quello che sa fare. Si adatta bene al nostro stile, sa creare spazio, ha un buon tiro. È un giocatore completo con un futuro brillante". Poi sulle condizioni di Mbappé e su Ndour...