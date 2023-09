Wahi, gol e vittoria per il Lens: vittoria 1-0 in casa dello Strasburgo

Seconda vittoria di fila per il Lens in Ligue 1. La squadra di Haise si è imposta in trasferta contro lo Strasburgo con il risultato finale di 1-0 grazie alla decisiva rete siglata da Wahi in apertura di gara. I padroni di casa non riescono dunque ad agganciare momentaneamente la vetta della classifica. Sembra invece essersi ripreso il Lens, che prima del precedente successo contro il Tolosa veniva da tre sconfitte di fila. Nella giornata di domani, tra le altre, è attesa la sfida del Psg in casa del Clermont.