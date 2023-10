Grosso non rialza il Lione: il Reims vince ancora

REIMS (Francia) - La domenica della 7ª giornata della Ligeu 1 si apre con il successo del Reims contro il sempre più in difficoltà Lione al 2° sotto la guida di Fabio Grosso in panchina. Allo Stade Auguste-Delaune i padroni di casa hanno conquistato il 2° successo consecutivo battendo gli ospiti per 2-0 grazie ai gol di Munetsi sul finire del primo tempo (46') e di Abdelhamid al 71'. Una vittoria che porta il Reims a quota 13 punti mentre crisi profonda per il Lione (2 punti): 5 sconfitte e 2 pareggi in questo inizio stagione.