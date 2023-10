STRASBURGO (Francia) - Il Nantes sbanca Strasburgo 2-1 grazie alle reti di Coco (50') e Moutoussamy (58') e sale a quota 11 punti, raccolti in 8 partite, nella classifica di Ligue 1, a -1 dal Psg e in coabitazione con Rennes e Lilla, che hanno però una gara in meno. Al tecnico dei padroni di casa, l'ex Milan, Juventus ed Inter Patrick Vieira, non basta la rete di Dion al 91'.