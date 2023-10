Mbappé, errore incredibile in Rennes-Psg: porta vuota, palla in tribuna

Continua il periodo "no" per Kylian Mbappé, che dopo le accuse di essere più un leader nelle feste mondane che nello spogliatoio da parte di un opinionista vicino all'ambiente del Psg, ha generato un nuovo motivo per attirare su di sé le critiche. Questa volta per fatti di campo. Nella vittoria per 3-1 della squadra di Luis Enrique sul campo del Rennes, il fuoriclasse francese si è divorato un gol che sembrava già fatto, soprattutto per un calciatore delle sue qualità.