Gattuso, che elogi ad Harit: "Può ricordare Kaka"

Una conferenza stampa decisamente non banale quella di Gennaro Gattuso alla vigilia di Nizza-Marsiglia , valida per la nona giornata di Ligue 1 e in programma domani, sabato 21 settembre, alle 21 : “Se volete un giorno faremo una lezione tecnico-tattica di fronte ad un caffè, un cappuccino, o un bicchiere di vino ed un po’ di salame. Nel calcio moderno è cambiato tutto non vedo perché non possa cambiare il tipo di rapporto che c’è tra noi ed i media”.

Marsiglia, Gattuso e il suo metodo di allenamento

Parlando del "suo" Marsiglia, Gattuso ha poi aggiunto: “Sono un allenatore che vuole entrare nella testa dei giocatori per quell’ora o poco più di allenamento, poi sparisco. Non voglio che nessuno dello staff entri in spogliatoio, quello è il loro posto, io gli sto addosso in allenamento. In campo devono andare loro. Quando sono rimasto zitto in allenamento alla fine non ho ottenuto risultati”.