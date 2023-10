Psg, Luis Enrique: "Milan uno stimolo, ma Strasburgo più difficile"

Fine della sosta e disco verde: si riparte anche in Ligue 1 . Luis Enrique ha presentato PSG-Strasburgo , valida per la nona giornata di campionato e in programma domani, sabato 21 ottobre , alle 21 . "Non dobbiamo commettere l'errore della sosta precedente (sconfitta col Nizza n.d.r.) - ha detto il tecnico spagnolo - Ho il compito di preparare la squadra a questo".

PSG-Strasburgo, la conferenza stampa di Luis Enrique

In avvio di conferenza parole al miele per Zaire-Emery: "Warren è un giocatore diverso, per la sua età e il suo contributo. Ho una rosa fantastica, con giocatori di alto livello e devo saper trovare soluzioni, indipendentemente dai giocatori dell'undici titolare". Sulla gara di domani: "Lo Strasburgo sarà molto motivato, con giocatori giovani che vogliono mettersi in mostra. Non sarà una partita facile dopo un periodo di pausa. Lo stimolo è la partita contro il Milan ma quella contro lo Strasburgo sarà molto più difficile. Dovrò attivarli, motivarli contro un avversario molto motivato. Questo è il problema della partita di domani. Ho vissuto questi periodi di sosta per le nazionali da giocatore. Il compito dell'allenatore è preparare la squadra in modo che non accada la stessa cosa che è successa dopo la sosta precedente".