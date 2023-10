Lione, adesso è un Grosso... disastro

Non riesce a uscire dal vortice negativo Fabio Grosso, il cui Olympique Lione incappa in una triste e sintomatica sconfitta in casa contro il Clermont.

Lione, il racconto del match

Fino a ieri fanalino di coda, la compagine dell’Alvernia si è finalmente sciolta al Groupama Stadium, sorprendendo in padroni di casa con due gol nei primi 35 minuti, e mandando i Gones negli spogliatoi sotto una pioggia di fischi. L’autorete di Ogier su tiro di Tolisso, arrivata al settimo della ripresa, aveva ridato fiducia agli uomini di Grosso, che però non sono più riusciti a spezzare la resistenza avversaria, con capitan Lacazette e Tolisso a provarci ma senza mai trovare il premio del gol che almeno avrebbe potuto evitare il sorpasso da parte del Clermont, salvato dal portiere Diaw in extremis. Per il tecnico italiano è la terza sconfitta in quattro partite di campionato, ed è un fortissimo campanello di allarme che suona nel suo ufficio. Ingaggiato per dare una scossa al Lione, l’ex allenatore del Frosinone è adesso colpevolmente ultimo in classifica.