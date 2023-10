Farioli, rivelazione e corto muso in Ligue 1: unica squadra imbattuta

In Francia, la passione per l'ippica non è così sviluppata come in Italia. E Francesco Farioli non è certo un accolito del calcio sparagnino di Massimiliano Allegri, uno che punta più alla vittoria e meno alla prestazione. Eppure l'allenatore toscano del Nizza, rivelazione del momento in Ligue 1 in quanto unica squadra non ancora battuta, si è affezionato a una statistica che molto lo associa al suo conterrano, ossia quella delle vittorie per 1-0, trasponendo in tutto e per tutto il concetto di 'corto muso' sdoganato proprio dall'allenatore juventino per indicare i trionfi con una minima differenza.