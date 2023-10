Psg, vittoria col brivido: Brest ko 3-2, doppietta di Mbappé

BREST (Francia) - Dopo aver infilato due successi di fila in campionato e aver battuto il Milan in Champions, il Psg continua la striscia positiva vincendo anche nel decimo turno di Ligue 1. Nella trasferta contro il Brest arrivano tre punti per la formazione di Luis Enrique che dopo essersi fatta recuperare da 0-2 a 2-2 riesce a trovare il gol vittoria su calcio di rigore all'89'. I parigini salgono a 21 punti restando in scia del Nizza capolista (-1), sesta posizione per il Brest a quota 15.