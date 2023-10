Grosso, una maschera di sangue: Francia sotto shock per Marsiglia-Lione

MARSIGLIA (Francia) - Orribile episodio nel prepartita della sfida tra Marsiglia e Lione , un attacco folle al pullman della squadra ospite da parte dei tifosi di casa con un lancio di sassi che ha portato a conseguenze gravissime. L'arrivo dei lionesi a Marsiglia è sempre stato molto agitato, ma quello di questa domenica ha superato ogni limite. L'autobus dell'OL è stato preso a sassate dai tifosi del Marsiglia durante il tragitto per arrivare allo stadio Vélodrome. La metà dei finestrini sul lato destro del veicolo sono andati in frantumi e Fabio Grosso è rimasto ferito al volto.

Grosso sanguinante, Marsiglia-Lione shock

Il tecnico italiano è sceso con il volto sanguinante dal pullman ed è stato accompagnato negli spogliatoi per essere soccorso. Ferito l'ex difensore della Juve e colpito a un occhio anche il suo vice Raffaele Longo. Diversi giocatori sono rimasti molto colpiti dall'episodio e hanno manifestato la loro voglia di non giocare la sfida contro la formazione di Gattuso. La decisione ufficiale è che le due squadre, in seguito a quanto appena accaduto, non scenderanno in campo.