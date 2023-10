Grosso-Lione, non può dirigere l'allenamento: il messaggio dei tifosi

Sono passati appena due giorni ma è ancora nella mente e negli occhi di tutti quanto successo in Marsiglia-Lione. L'assalto vile dei tifosi di casa al pullman della squadra ospite in cui sono rimasti feriti Fabio Grosso e il suo vice Raffaele Longo. Hanno fatto il giro del web le immagini con il tecnico ex Juve Primavera e Frosinone coperto da una maschera di sangue per le ferite riportate sul volto. Il match è stato successivamente e prontamente rinviato e all'allenatore sono stati applicati 13 punti di sutura sopra l'occhio. Un problema che non ha permesso a Grosso di dirigere l'allenemento odierno e anzi, come riportato da L'Equipe, dovrebbe restare fermo più di qualche giorno.