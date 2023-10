Grosso: "Poteva essere una tragedia, spero sia lezione per il futuro"

Il monito dopo la paura: " Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia . Sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il NOSTRO futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza. Sempre forza Lione ". Così Fabio Grosso dopo essere rimasto ferito sul bus che stava portando il Lione a Marsiglia . Derby annullato, dodici punti di sutura, immagini scioccanti e il campione del Mondo prova a voltare pagina.

Grosso, i ringraziamenti dopo la paura e dodici punti di sutura

Con un messaggio su Instagram, Grosso ha voluto lanciare un chiaro messaggio per ringraziare chi lo ha sostenuto in ore scandite da dolore fisico, seguito agli attimi di terrore vissuti mentre si stava dirigendo con i suoi calciatori allo stadio Vélodrome per giocare una partita che non è stata più disputata. Ferme le condanne da parte delle istituzioni politiche e sportive. Anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ha usato mezzi termini per affrontare la vicenda: "Nel calcio non c'è spazio per la violenza".