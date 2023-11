Psg, Luis Enrique punge Deschamps: "Zaire-Emery? Se fossi io ct..."

Psg-Montpellier, conferenza Luis Enrique

Queste le dichiarazioni dell'allenatore: "Siamo in un processo di sviluppo continuo. Vogliamo che il Paris Saint-Germain sia imprevedibile per i nostri avversari, ma non per noi stessi. È un processo complesso che richiede tempo, ma che ci permetterà di giocare in diversi modi. L'idea mia e del mio staff, come ho già detto, è quella di avere un numero infinito di soluzioni in attacco, in modo da essere difficilmente leggibili dagli avversari, ma per farlo abbiamo bisogno di una certa varietà, in modo da non essere una squadra facile da affrontare. Sono contento del modo in cui i giocatori hanno recepito questo obiettivo; stiamo attingendo al nostro potenziale per continuare a crescere. Sono molto soddisfatto della squadra, ma sono una persona molto ambiziosa e penso che abbiamo ancora molti margini di miglioramento e molte cose da perfezionare". Poi su Skrianiar: "Milan ha giocato più di tutti nel suo ruolo e mi piace molto. Ha una grande esperienza e come centrale mi dà tutto quello di cui ho bisogno. È in grado di far avanzare il gioco, il che è molto importante per noi. È un giocatore forte fisicamente, che vince i duelli, è preciso nei passaggi in avanti e molto intelligente dal punto di vista tattico. È davvero uno dei nostri leader".

Luis Enrique ha parlato anche di Asensio: "Dal punto di vista medico Marco è riuscito a recuperare, ma deve ancora tornare in piena forma. Deve prendersi il tempo necessario per rientrare bene, visto che è stato fuori gioco per due mesi, ma sono molto contento di averlo in squadra. È un giocatore che può giocare in diverse zone: centrale, come falso nove, sulle ali o anche a centrocampo. Per me questo tipo di calciatore è molto importante. Anche sotto pressione, mantiene il controllo del pallone e questo è fondamentale per noi". Su Zaire-Emery: "Se fossi un allenatore della Nazionale, lo convocherei sempre, ma non sono un ct. Lo guardo giocare dall'anno scorso, fa bene ed è esemplare ovunque giochi. Posso solo ringraziare il club per averci messo a disposizione giocatori di questo calibro. Quando si vede il lavoro che svolge quotidianamente, il modo in cui si prepara personalmente e i suoi studi...Non è normale per un diciassettenne avere un programma come il suo, ma è un vero modello".