Il Marsiglia di Gattuso non supera il Lille: 0-0 al Velodrome

MARSIGLIA (Francia) - Sabato dell'11ª giornata di Ligue 1 che vede le porte inviolate nelle due partite in programma. Il Marsiglia di Rino Gattuso, in campo per la prima volta in due settimane dopo la sospensione della partita contro il Lione, pareggia per 0-0 in casa contro il Lilla 4° in classifica in un match piatto senza emozioni: gli ospiti hanno giocato meglio e hanno anche sfiorato il gol nell'unica occasione della serata ovvero la traversa di Yazici. Nell'altro incontro 0-0 anche tra Lorient e Lens.