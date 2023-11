Mbappé tripletta, Psg primo: Reims battuto e sorpasso al Nizza

REIMS (Francia) - Dopo il ko in Champions contro il Milan, il Psg si rialza in Ligue trovando la vittoria sul campo del Reims che vale il primo posto in Ligue 1 . Approfittano del pari del Nizza di Farioli contro il Montepellier , gli uomini di Luis Enrique che trascinati dal suo fenomeno Mbappé conquistano tre punti preziosi. Una tripletta del fuoriclasse francese basta infatti al Psg per passare in trasferta e rimettersi davanti a tutti in classifica.

Ligue 1, la classifica

Reims-Psg, la partita

Sblocca subito Mbappé che al terzo minuto converte in gol un assist al bacio di Dembele, il Reims non ci sta e risponde subito con Daramy ma il Var annulla per fuorigioco. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio e nella ripresa è ancora Mbappé a prendersi la scena. Grande giocata di Soler per il fuoriclasse frenacese che da due passi firma doppietta e raddoppio. All'82' c'è spazio anche per il tris e la tripletta personale di uno scatenato Mbappé che rischia anche il poker, evitato solo dalla traversa. Al fischio finale è festa per i parigini che si riprendono la vetta della Ligue 1.