Il Lione risorge con Grosso: prima vittoria in Ligue 1 dopo 11 giornate

RENNES (FRANCIA) - Dopo 11 giornate arrivanoi primi tre punti per il Lione in Ligue 1 grazie al successo esterno sul campo del Rennes. Festa per Fabio Grosso che conquista la sua prima vittoria sulla panchina dell'OL al termine di una gara complessa seppur giocata in superiorità numerica per 85'. Dopo 5', infatti, i rossoneri restano in dieci a causa di una ingenuità di Doue. L'OL prova ad approfittarne, ma per scardinare la difesa dei padroni di casa bisogna attendere il minuto 67 con l'inconrnata di O'Brien che batte Mandanda. Festa per il tecnico ex Juve Primavera che resta comunque fanalino di coda a quota 7, continua il momento no degli uomini di Genesio al quarto ko nelle ultime 5 e alla terza gara di fila tra campionato ed Europa League conclusa con un uomo in meno.